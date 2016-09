Mulher morre ao ser atropelada por duas motos na BR-163

Uma mulher morreu na noite desta quinta-feira (1), em Dourados, cerca de 220 km de Campo Grande, ao tentar atravessar uma das rodovias que cortam o município. Astrogilda Carneiro, 71 anos, foi atropelada por duas motos na BR-163, proximidades do trevo da Embrapa, saída para Caarapó.





Osvaldo Duarte/Dourados News Idosa morreu ao ser atingida pelas motos

A idosa seria moradora do bairro Água Boa e trafegava pelo local de bicicleta quando tentou atravessar a via e foi atingida pelos veículos. A CCR MS Via, concessionária que administra a rodovia, e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas ao chegarem no local a mulher já estava morta.



Os dois motociclistas foram identificados como Marcos Vinicius de Almeida e Débora Jesus de Inácio, ambos de 30 anos. Eles foram levados com vários ferimentos para o Hospital Evangélico e estariam estado grave.