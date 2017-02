Mulher causa acidente e vai presa por embriaguez

Uma mulher, de 33 anos, foi presa por bater em outra motocicleta enquanto conduzia bêbada. O acidente aconteceu na madrugada de sexta-feira (3), no cruzamento das avenidas Bandeirantes com a Salgado Filho, em Campo Grande.



De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher bateu em outra moto que estava parada no semáforo. Ela sofre ferimentos e não quis receber atendimento.



A Polícia Militar constatou que a mulher estava com sinais de embriaguez. Ela ainda não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Foi presa em flagrante e levada para a delegacia.