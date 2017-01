Mulher capota veículo e mãe morre

Um acidente de trânsito, que dirigia o carro era mulher, de 61 anos. No capotamento morreu a mãe, Lucy Montemor dos Santos, 87 anos, que era passageira de uma picape Fiat/Strada. O caso aconteceu na quinta-feira (5), na rodovia BR-060.



De acordo com Dourados News, o veículo seguia no sentido Nioaque/Sidrolândia quando, possivelmente, a motorista dormiu e perdeu controle da direção.



A picape saiu da pista de rolamento pela contramão e na entrada de uma fazenda colidiu contra um aterro. O teto da Strada afundou e Lucy que ocupava banco de passageiro morreu no local. A motorista foi socorrida por bombeiros e levada à Santa Casa de Campo Grande.