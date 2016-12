Motorista que morreu em acidente entre veículo e carreta tinha 60 anos

Jornal da Nova Carro que bateu na traseira da carreta

Joaquim Soares de Oliveira, de 60 anos, foi identificado como motorista que morreu após bater o carro na traseira de uma carreta. O caso aconteceu na quinta-feira (22), na BR-267, entre Bataguassu e Nova Andradina.



De acordo com informações do site Da Hora Bataguassu. O idoso não conseguiu frear a tempo. Devido ao impacto o motorista morreu na hora.



Além de Joaquim estavam jovem, de 29 anos, um homem, de 50 anos, que fraturou os dois braços e teve hemorragia interna e outro passageiro de 41 anos. Os três foram atendidos no pronto socorro de Bataguassu.



Aos bombeiros um dos passageiros contou que ao perceber que bateria no caminhão, Joaquim desviou para o acostamento e o impacto maior foi na frente justamente, do lado do motorista.