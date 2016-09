Motociclista tentar realizar conversão e morre em avenida da Capital

Um homem de 59 anos morreu no final da noite desta sexta-feira (9) após um acidente de trânsito causado pela própria vítima que conduzia uma motocicleta na Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande.



Conforme informações do boletim de ocorrência o jovem seguia pela via, por volta das 23h, quando em determinado momento invadiu a contra mão para realizar uma conversão a esquerda, porém acabou colidindo em um veículo Montana.



Com o impacto da batida a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.