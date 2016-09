Motociclista tenta desviar de carroça, assusta animal e causa acidente

Na noite desta sexta-feira (9) um acidente de trânsito deixou uma pessoa ferida enquanto trafegava em uma motocicleta pela rua Filinto Muller, no bairro Jardim Novo Aeroporto, na cidade de Três Lagoas.



De acordo com o registro policial, uma carroça que carregava uma égua trafegava pela via, por volta das 19h, quando o motociclista de 25 anos, que seguia para o balneário da cidade tentou desviar e com a aceleração assustou o animal que se soltou da carroceria e causou um acidente.



Não conseguindo desviar do animal, o motociclista colidiu e veio ao chão precisando ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Auxiliadora.



O caso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.