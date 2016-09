Motociclista tem pé arrancado após acidente de trânsito em Dourados

Três pessoas ficaram feridas após acidente de trânsito ocorrido neste domingo (25) em Dourados no cruzamento das ruas Eulália Pires e Castro Alves, na região do Jardim Itália.





Divulgação/Dourados News Motocicleta ficou destruída após colisão em avenida de Dourados

De acordo com o site Dourados News, por volta das 14h, um motociclista de 39 anos seguia em uma moto Honda CG pela via quando veio a colidir frontalmente contra uma Suzuki 750cc pilotada por um jovem de 22 anos que estava acompanhado de uma mulher de 21 anos.



Diante da gravidade do acidente o motociclista de 39 anos teve o pé e parte da perna amputados, enquanto as outras vítimas tiveram ferimentos leves pelo corpo.



Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para socorrer as vítimas e encaminhá-las para o Hospital da Vida.