Motociclista morre cinco dias após acidente

O motociclista Soci Arce de Brum, 30 anos, morreu em hospital cinco dias após ter sofrido acidente de trânsito em Japorã.

Conforme o Boletim de Ocorrência, a vítima conduzia uma moto Taigam com placas do Paraguai quando colidiu em um Vectra, em estrada de acesso a uma aldeia de Japorã.

A colisão aconteceu no dia 14 e Soci morreu nesta terça-feira, no hospital de Iguatemi, devido a múltiplas fraturas. O condutor do carro saiu ileso.