Motociclista morre após queda de moto na BR 158

Divulgação Não se sabe o motivo do acidente que vitimou rapaz de 28 anos

Na manhã de sábado (11), a equipe de socorro do Corpo de Bombeiros foi acionada a comparecer na BR 158, próximo a construção do Hospital Regional de Três Lagoas para atender um acidente.



Rapaz vem a óbito após cair de motocicleta na rodovia BR 158 na manha deste sábado (11), próximo ao local da construção do Hospital Regional de Três Lagoas.



De acordo com informações, dois homens viam em uma motocicleta Honda CG150 que se locomoviam pela rodovia BR 158, sentido Hospital Regional / Balão da Ranulhpo Marques Leal, quando a moto perdeu o controle e caíram próximo ao Hospital Regional de Três Lagoas.



No boletim de ocorrência não foi resgitrada a causa da queda.



Segundo o Corpo de Bombeiro, as vítimas foram prontamente atendidas, mas uma delas veio a óbtido. A outra vítima foi encaminhada para o Hospital Auxiliadora com algumas escoriações pelo corpo e um corte na perna.



Segundo o boletim médico, o homem que veio a óbito A.G. J. (28 anos), estava em parada cardiorespiratória quando as equipes chegaram. Foi realizada manobras para que o quadro fosse revertido ainda no local, e durante o trajeto a vítima foi entubada e recebeu medicamentos específicos para estabilização dos padrões vitais, mas infelizmente sem sucesso.