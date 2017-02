Motociclista morre ao colidir na traseira de caminhão estacionado

O Pantaneiro Motociclista morreu ao colidir na traseira do caminhão

Motociclista de 32 anos morreu na noite de segunda-feira (6) após colidir com um caminhão estacionado em via pública no bairro Cidade Nova, em Aquidauana, oeste de Mato Grosso do Sul.



Segundo boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 19h45, quando Jaque de Brito Gonçalves conduzia sua motocicleta pela Rua Honório Simões Pires e bateu na traseira do veículo que estava parado.



Equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada para socorrer a vítima, mas por conta da forte pancada, Jaque morreu ainda no local. Peritos estiveram no endereço do acidente em busca de sinais que indiquem como a colisão aconteceu.



Responsável pelo caminhão se prontificou a colaborar com os procedimentos policiais e compareceu a delegacia para prestar esclarecimentos. A motocicleta da vítima foi encaminhada para o pátio do Departamento de Trânsito (Detran).