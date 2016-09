Motociclista fica ferido após acidente de trânsito em Três Lagoas

Neste domingo (4) um motociclista ficou ferido após sofrer um acidente de trânsito na rua Aldair Rosa de Oliveira, no bairro Interlagos em Três Lagoas, conforme informações do boletim de ocorrência.



De acordo com o registro, por volta das 10h um veículo de cor branca tentou realizar uma manobra e para isso reduziu a velocidade, momento em que a vítima tentou desviar do carro, porem outro motorista tentou fazer o mesmo e para não colidir na motocicleta precisou frear.



Com a situação o motociclista que estava acompanhado de uma mulher perdeu o controle e caiu no chão. Com o impacto a vítima precisou ser atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento da cidade.



O caso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.