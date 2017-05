Motociclista fica ferida ao atropelar capivara em rodovia

Duas mulheres ficaram feridas ao atropelar uma capivara na noite desta quinta-feira (11), na rodovia MS-473 trecho que liga as cidades de Nova Andradina a Taquarussu.

Luis Gustavo/Jornal da Nova Motocicleta ficou danificada com o impacto



Segundo informações do Jornal da Nova, as vítimas seguiam para Taquarussu, quando o animal cruzou a pista, causando o acidente.



Com o impacto, as vítimas foram ao solo, sofrendo escoriações pelo corpo, porém permaneceram conscientes e até a chegada do Corpo de Bombeiros e foram encaminhadas para o Hospital Regional. A capivara morreu na hora.