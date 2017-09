Motociclista é achado caído, inconsciente e morre em hospital

O motociclista Vagner Antônio de Carvalho, 33 anos, foi encontrado caído em via pública, inconsciente, e chegou a ser socorrido, contudo não resistiu e morreu em hospital. O episódio aconteceu por volta das 20h45min deste domingo (24), na rua Pedro Manvailer, no Centro de Amambai.



De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, bombeiros foram chamados por pessoas que passavam pelo local e depararam-se com a vítima caída, inconsciente. Vagner estava na calçada e a moto Transalp que ele, possivelmente, conduzia, estava caída mais à frente.



Ninguém se apresentou como testemunha do acidente, por isso a circunstância que ele ocorreu ainda é desconhecida. Perto do local há câmeras de monitoramento, cujas imagens serão analisadas para tentar esclarecer o caso.



O motociclista foi levado para o Hospital Regional de Amambai. Mas não resistiu aos ferimentos e morreu poucos momentos após ter sido internado. Inquérito policial foi aberto para investigação.