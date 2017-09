Motociclista de 49 anos morre em colisão com caminhonete

Tiago Apolinário/Da Hora Bataguassu Motociclista ficou destruída e condutor morreu no local

O motociclista José Aparecido Oliveira, de 49 anos, morreu em acidente de trânsito ocorrido no quilômetro 24 da MS-395, entre as cidades de Anaurilândia e Bataguassu. A colisão foi na noite desta terça-feira (25) e envolveu motorista de uma Hilux.



Conforme informações do site Da Hora Bataguassu, o motorista da caminhonete contou que seguia no mesmo sentido que o condutor de uma Factor. Quando tentou ultrapassar o motociclista ele foi para a mesma direção, como se quisesse retornar na rodovia, momento em que foi atingido.



Na caminhonete também havia um passageiro, de 26 anos, que assim como o condutor, não sofreu ferimentos. José foi arremessado à margem da BR e o corpo ficou cerca de 30 metros longe do ponto onde a moto parou. Ele morreu antes da chegada de socorristas.



O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil da cidade.