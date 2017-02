Motociclista bate no ônibus e é socorrido em estado grave

Um motociclista furou o sinal, bateu no ônibus e foi socorrido em estado grave. O acidente aconteceu no cruzamento da Afonso Pena com a Rui Barbosa, em Campo Grande, por volta das 7h, deste domingo (5), e a vítima ainda não foi identificada.



O motociclista seguia pela avenida Afonso Pena quando ignorou o sinal fechado e atravessou batendo na lateral de um ônibus coletivo, que fazia a linha União/Oliveira. O condutor perdeu o capacete e bateu a cabeça direto no asfalto.



Ele socorrido inicialmente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado à Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros. Passageiro e motorista não se feriram.