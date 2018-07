Motociclista atropela e mata pedestre

Motociclista atropelou e matou o pedestre Alexandre Silva e Souza, de 47 anos, por volta das 5h desta quinta-feira (26). O acidente foi na rua Bichara Salamene, no bairro Serraria, em Aquidauana.

Conforme o Boletim de Ocorrência, o condutor seguia em uma moto de 150 cilindradas quando se envolveu no atropelamento. O registro não menciona se a vítima tentava atravessar a rua quando foi atingida pela moto.

Alexandre morreu ainda no local do acidente. O motociclista foi socorrido por bombeiros reclamando de dores no pescoço e levado à Santa Casa de Campo Grande com suspeita de fratura na coluna.