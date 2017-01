Motocicleta invade pista, bate em carro e passageiro morre

Mateus Sobreira de Lima, de 44 anos, morreu após a motocicleta em que estava colidir de frente com um veículo. O caso aconteceu na noite de domingo (1º), rua Catigua, bairro Jardim Canguru, em Campo Grande.



De acordo com o boletim de ocorrência, David Gomes Venega Assis, de 28 anos, afirmou que seguia na via em um veículo VW/Gol, de cor vermelha, quando a motocicleta invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o seu automóvel.



O passageiro foi parar embaixo do carro e tirado por moradores. As vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitária. Na delegacia foi informado que Mateus havia morrido. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.