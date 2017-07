Mortes no trânsito de Campo Grande estão ligadas a imprudência e a falta de CNH

Tamanho do texto

Deurico/Capital News Nos números é possível ver que os motociclistas são os maiores envolvidos em mortes no trânsito

Um levantamento realizado pelos órgãos integrantes do Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito – GGIT, indicou que 45% dos acidentes de trânsito com mortes foram provocados pelo excesso de velocidade e imprudência dos motoristas, aliadas a falta da carteira de Habilitação.

Esses números pertencem a um estudo do programa “Vida no Transito” coordenado em Campo Grande pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), que tem por finalidade instigar ações que previnam mortes no trânsito.

De acordo com o levantamento, nos últimos dois anos e seis meses foram registrados 215 acidentes de trânsito com mortes na área urbana de Campo Grande. Sendo 96 em 2015; 83 em 2016 e 36 no primeiro semestre deste ano.

O gráfico abaixo mostra que deste total, 26.8% foram em decorrência do excesso de velocidade; 19.5% por falta de habilitação; 12.4% abuso de álcool; 12.2% avanço de sinal; 10.0% desrespeito a sinalização, entre outros. O uso de celular aparece em penúltimo lugar com 1.1%.

Nos números é possivel ver que os motociclistas são os maiories envolvidos às mortes no trânsito, seguidos por pedestres, ciclistas, condutor e ou passageiro de automóveis.

De janeiro a junho do ano passado foram registrados ao todo 3.486 acidentes, sendo 36 com vítimas fatais. No primeiro semestre deste ano, foram 3.263, ou seja, 233 a menos, entretanto o número de óbitos se manteve o mesmo: 36 mortes.