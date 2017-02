Moradores da Cidade de Deus bloqueiam rodovia em Campo Grande

Divulgação/PRF Cerca de 20 pessoas participam do protesto

Moradores da Cidade de Deus bloquearam trecho da rodovia BR-262, próximo ao lixão de Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (13). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a medida é uma manifestação à falta de moradia.



Cerca de 20 pessoas participam do protesto, interrompendo o trânsito com objetos sobrea pista. Ação está sendo realizada na altura do Km 350 e não tem previsão para terminar. Ainda de acordo com a PRF, manifestantes solicitam a presença do prefeito da Capital, Marquinhos Trad (PSD).



Com o bloqueio total da rodovia, congestionamento no local chega a 2 Km de extensão para cada lado da pista. Policiais rodoviários federais estão na região garantindo a segurança no local.