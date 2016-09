Militares morrem após veículo capotar próximo a ponte do Rio Perdido

Três militares do exército brasileiro morreram na tarde desta sexta-feira (9) em um grave acidente de trânsito ocorrido na BR-267, próximo a ponte do Rio Perdido, no município de Porto Murtinho, conforme informações do site Fronteira News.





Divulgação/Fronteira News OS sobreviventes foram atendidos e levados para o hospital

No carro em que estavam as vítimas fatais, havia mais dois militares que sobreviveram ao acidente. Os militares, que eram da 2ª Companhia de Fronteira de Porto Murtinho estavam indo para a cidade de Bonito.



O condutor do veículo perdeu o controle do carro e próximo a ponte perdeu o controle e capotaram. O motorista e o carona conseguiram sair do veículo que ficou irreconhecível após a capotagem e foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros.



Foi necessário utilizar um desencarceirador apara retirar as vitimas fatais de dentro do automóvel.



Bombeiros, policiais civis e militares, policiais rodoviários federais e militares do exercito brasileiro foram até o local para prestar atendimento às vítimas.