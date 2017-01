Maioria dos acidentes de trânsito na Capital envolve motociclistas

Marco Campos/Capital News De um total de 6.824 vítimas fatais ou não, 4.135 são motociclistas e 715 são garupas na Capital

Em Campo Grande, durante todo o ano passado foram registrados 8.517 acidentes. Destes, 4.579 envolviam motociclistas, conforme dados do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito (BPTran).



Quando analisado o número de acidentados no trânsito da Capital, de um total de 6.824 vítimas fatais ou não, 4.135 são motociclistas e 715 são garupas – o que equivaleria ao primeiro e terceiro lugar, respectivamente, em um ranking de vítimas.



Conforme o examinador de trânsito do Detran-MS, Silvio Portes, existem atitudes que colocam os motociclistas em risco. As principais condutas erradas são: utilizar telefone celular encaixado no capacete; pilotar com apenas uma das mãos no guidão; fumar durante a direção; transitar com a viseira aberta; não fazer o uso adequado da seta; andar entre os veículos; realização de manobras perigosas; não utilizar vestimentas adequadas; não manter uma distância de segurança de outro veículo e utilizar pneu em mau estado de conservação.



Além da lista acima, o examinador ainda lembra que muitos cidadãos adquirem motocicletas e transitam sem habilitação pela cidade. “Alguns motociclistas precisam estar cientes que o trânsito não depende só deles, eles precisam estar mais atentos a tudo que acontece para se protegerem, pois em relação aos outros veículos eles são os mais vulneráveis”, disse Portes. (com assessoria)