Jovem morre a caminho do hospital após acidente de trânsito

Uma jovem de 20 anos morreu na tarde desta quinta-feira (2) após se envolver em um acidente de trânsito na rua Joaquim Venceslau de Barros no centro da cidade de Corumbá.



Conforme informações do boletim de ocorrência, os motivos do acidente da motociclista não foram divulgados, pois logo após o ocorrido a jovem foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com múltiplas fraturas e parada cardiorrespiratória.



No momento em que a vítima era levada até um hospital da cidade a mesma teve outra parada cardiorrespiratória e não aguentou aos ferimentos e veio a óbito ainda dentro da ambulância.



O caso foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá onde os fatos do acidente serão analisados para descobrir as causas.