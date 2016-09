Jovem fica gravemente ferido ao ser arremessado contra árvore

Tamanho do texto

Divulgação/Coxim Agora A moto ficou destruída após bater na árvore

No final da manha desta segunda-feira (5) um motociclista ficou gravemente ferido após bater na lateral de um carro Fiat Uno na BR-163 na cidade de Coxim. De acordo com o site Coxim Agora a moto era pilotada por um cabo do exército.



O jovem seguia pela Avenida Gaspar Coelho quando colidiu na lateral de um veículo e foi arremessado contra uma árvore e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Dr. Álvaro Fontoura Silva, onde permanece internado em estado grave.