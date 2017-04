Indígenas liberam trecho da BR-163 após oito horas de bloqueio

Grupo de aproximadamente 150 indígenas que bloqueava a rodovia BR-163 desde a madrugada desta terça-feira (25), liberou o local agora a pouco. Os manifestantes exigiam a permanência do atual presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai) no comando do órgão.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fim total do bloqueio que havia começado às 5h, ocorreu por volta das 13h10. Até então, o fluxo de veículos estava sendo revezado, sendo liberado o tráfego para cada lado da pista a cada dez minutos.



Congestionamento no local chegou a 5 km para cada lado. O fim do protesto se deu após reunião dos caciques com o senador Pedro Chaves. No encontro os líderes indígenas reivindicaram a permanência do presidente da Funai e demais alterações no órgão.



Policiais rodoviários federais aguardam no local a saída de todos os indígenas que participaram da manifestação, o que deve ocorrer em dois ônibus. Após isso, equipes da CCR MSVia, concessionária responsável pela administração da BR-163, farão a limpeza do trecho bloqueado.



Maioria dos indígenas que participaram do bloqueio estava armado com arco e flecha, facões, paus e pedras. Foi registrado início de conflito entre manifestantes e populares, segundo a PRF.