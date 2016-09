Idoso sai para visitar esposa no hospital e morre atropelado em ponto de ônibus

Idoso de 77 anos foi vítima de um atropelamento na Avenida Mascarenhas de Moraes no final da manhã desta quinta-feira (8) ao ir ao ponto de ônibus para visitar a esposa que se encontrava na Santa Casa para fazer uma cirurgia.



De acordo com o boletim de ocorrência, o casal que é residente de Miranda estava passando uns dias na Capital para que a esposa da vítima realizasse uma cirurgia. O casal estava hospedado na casa da irmã do idoso, e ao sair para visitar a esposa ele foi visita de atropelamento em um ponto de ônibus.



Ainda conforme o registro a irmão da vítima percebeu que o mesmo havia esquecido o celular e ao correr atrás da vítima para lhe entregar só encontrou o sapato do mesmo no chão e o Corpo de Bombeiros realizando o atendimento, porém ao dar entrada no hospital o idoso veio a óbito devido à gravidade do acidente.



O caso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), do centro como homicídio culposo na direção de veículo automotor.