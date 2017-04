Idoso morre em acidente e quatro ficam feridos na BR-163

Edição de Notícias O Corsa ficou completamente destruído com o impacto

Valmir Fruto, de 62, morreu em acidente de trânsito e quatro pessoas ficaram feridas. A colisão aconteceu na terça-feira (25), no km 560 da BR-163, próximo a cidade de Bandeirantes.



Conforme informações do site Edição de Notícias, a vítima dirigia um carro quando bateu de frente contra uma caminhonete. O motorista seguia para Costa Rica e estava com a esposa, Maria José Pedrosa Lemos, de 53 anos, que ficou gravemente ferida.



O motorista do outro carro contou que não deu tempo de jogar o veículo para o acostamento. Os ocupantes da caminhonete tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao hospital municipal. O Corsa ficou completamente destruído com o impacto.