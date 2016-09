Idoso é atropelado por motocicleta ao atravessar avenida

Um idoso de 52 anos foi vítima de atropelamento na noite desta segunda-feira (5) após a travessar a rua Weimar Gonçalves Torres e ser atingido por uma motocicleta em Fátima do Sul.



Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta das 18h, a condutora da motocicleta estava seguindo pela via e foi surpreendida pela vítima atravessando a rua. Sem tempo de parar ou desviar o homem foi atingido pela moto.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para atende a vítima que foi encaminhada para o Hospital Municipal da Sias. Já a moto sofreu apenas alguns arranhões.



O caso foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Fátima do Sul como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.