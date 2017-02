Idosa morre horas depois de colisão entre carro e moto

Geraldina Severino Dias, de 67 anos, morreu após o veículo em que ela estava ter colidido com uma motocicleta na noite de sexta-feira (3), no bairro Parati, em Campo Grande. Os veículos colidiram frontalmente na Rua joão Hernandez.



Segundo boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 15h08, mas a vítima veio a óbito horas depois, às 19h25. Peritos não estiveram no local da colisão, mas foi constatado que a condutora de um dos veículos não estava habilitada.



Caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga.