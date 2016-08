Idosa morre em grave acidente de trânsito na MS 382

Um grave acidente envolvendo uma ambulância da cidade de Bonito marcou o fim da noite desta quarta-feira (31) na rotatória que dá acesso às cidades de Bonito e Guia Lopes da Laguna, na MS 382, conforme informações do boletim de ocorrência.



O acidente, que envolveu uma ambulância e um veículo Peugeot, aconteceu por volta das 21h quando a Polícia Civil foi acionada para atender a ocorrência. As causas do acidente não identificadas, porém o que foi constatado foi que o carro de passeio possa ter batido de frente para uma árvore.



Devido a gravidade de choque entre os veículos uma idosa de 75 anos que estava dentro da ambulância não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro. Já a filha de 48 anos tinha fraturas na costela.



O motorista da ambulância estava desacordado com traumatismo craniano, sendo então socorrido e trazido para a Santa Casa de Campo Grande onde permanece internado, assim como a filha da vítima fatal.



O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Bonito como morte a esclarecer.