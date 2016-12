Houve redução de 92% no número de acidentes com vítimas feridas em 2016

Divulgação Hoje, Mato Grosso do Sul possui 1.093.922 condutores habilitados e uma frota de 1.429.597 veículos

Conforme dados do Batalhão da Policia Militar de Trânsito (BPTran), em comparação com o ano passado, 2016 teve redução de 92% no número de acidentes com vítimas feridas, 36% a menos de acidentes com vítimas fatais e diminuição de 25% no número de acidentes com danos materiais.



Conforme o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), ações realizadas para a população durante o ano resultaram no balanço positivo divulgado pelo BPTran. Hoje, Mato Grosso do Sul possui 1.093.922 condutores habilitados e uma frota de 1.429.597 veículos.



Ações em 2016

Nos meses de maio e setembro, o Detran-MS realizou o Maio Amarelo e a Semana Nacional de Trânsito, com a atenção voltada para a educação de trânsito. Além disso, realizou as suas campanhas anuais do “Volta às Aulas” e “Pedestre. Gesto feito que merece respeito”.



O Detran-MS também realizou mudanças tecnológicas significativas, como por exemplo, a simplificação na renovação de CNH e o novo site do órgão. Com a CNH Ágil, os condutores que não farão alteração de dados e que não exerçam atividade remunerada podem iniciar o seu processo online. Ainda em 2016, foram construídas cinco Agências de Trânsito em Coronel Sapucaia, Rochedo, Novo Horizonte do Sul, Bodoquena e Shopping Bosque dos Ipês.



Para finalizar o ano, houve a criação da Delegacia de Repressão aos crimes Relacionados à Atividade Executiva de Trânsito (Deletran) que será a responsável por apurar falsificação de documentos, fraudes na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), adulterações de documentos exigíveis pela legislação de trânsito e adulteração de sinal identificador de veículos. (com assessoria)