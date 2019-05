Homem rouba carro e provoca grave acidente durante fuga da polícia

Divulgação Homem causou o acidente durante a fuga dos policiais na tarde de sábado

Um grave acidente no sábado (4) matou Christian Michael da Silva Saes, 29 anos, morador na cidade de Bauru, e deixou duas pessoas gravemente feridas na rodovia BR-463, entre Dourados e Ponta Porã.

Christian estava em um Toyota Corolla que não obedeceu à ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e protagonizou uma fuga em alta velocidade pela rodovia. Cerca de 10 km a frente, o homem tentou fazer uma manobra perigosa e acabou batendo em uma pick-up Fiat/Touro, ocupada por uma família de Sinop, no Mato Grosso e ainda em um terceiro carro.



O motorista do Corolla morreu no local enquanto quatro ocupantes do Toro e três pessoas do outro carro foram levados a hospitais com ferimentos, dois em estado grave. Os policiais identificaram que a placa do Corolla era falsa e o veículo havia sido furtado no município de Guariba (SP).



O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar uma das vítimas que ficou presa nas ferragens. A pista ficou parcialmente interditada por horas e a PRF seguiu controlando o fluxo até a retirada dos carros.