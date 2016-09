Homem morre em acidente de trânsito na BR-060

Na madrugada desta segunda-feira (12) um homem de 31 anos morreu após colidir uma motocicleta Factor com um veículo na BR-060 na divisa entre Campo Grande e Sidrolândia.



Conforme informações do boletim de ocorrência o irmão da vítima acionou os policiais após saber do acidente e ao chegar ao local foi constatado que a vítima havia sido encaminhada para o Hospital Santa Casa em Campo Grande, porém o mesmo não resistiu aos ferimentos e por volta das 4h veio a óbito.



O caso foi encaminhado para a Delegacia Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do centro de Campo Grande como homicídio culposo na direção de veículo automotor.