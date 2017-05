Homem morre após colidir motocicleta zero km na traseira de caminhão

José da Silva, de 51 anos, morreu após a motocicleta que conduzia colidir na traseira de um caminhão, no fim da tarde de sexta-feira (5). Acidente aconteceu próximo a um trecho em obras da rodovia BR-163, no município de Bandeirantes, centro-norte de Mato Grosso do Sul.



De acordo com boletim de ocorrência, o veículo da vítima havia acabado de ser adquirido, pois estava com o marcador de quilometragem zerado e ainda não havia sido emplacado, apresentando apenas a nota fiscal da compra. Motorista do caminhão relatou que, por conta das obras no local, estava reduzindo a velocidade, já quase parando, quando o motociclista atingiu a traseira do veículo de grande porte.



Primeiro atendimento a vítima foi feito por um motorista que estava logo atrás e presenciou a colisão. Ainda de acordo com o motorista do caminhão, o viajante se apresentou como médico e tentou reanimar a vítima, mas não obteve êxito. Após isso, o motorista deixou o local e ninguém soube informar nem mesmo o nome do suposto médico.



Socorristas da CCR MS Via, empresa responsável pelo controle da BR-163, estiveram no local, mas também não conseguiram reanimar José. Trânsito no local precisou ser controlado.