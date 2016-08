Homem é atropelado por motocicleta ao atravessar avenida da Capital

Um homem de 42 anos foi atropelado por uma motocicleta Honda pilotada por uma mulher de 27 anos, que seguia pela Avenida Guaicurus, na noite deste domingo (28), em Campo Grande.



De acordo com informações do boletim de ocorrência a mulher trafegava pela avenida quando no cruzamento da rua Democráticos sentido oeste/leste acabou atropelando um homem de 42 anos que estava atravessando a rua.



A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa da Capital com ferimentos no corpo. Já a mulher não tinha Carteira Nacional de Habilitação, porém a motocicleta foi liberada para por uma pessoa que tinha autorização para conduzi-la.



O caso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.