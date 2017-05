Funcionários de empresa terceirizada da CCR MS Via voltam a bloquear rodovia em MS

Reprodução/Facebook Manifestantes também bloquearam rodovia na última sexta-feira

Funcionários da empresa FBS, terceirizada que prestava serviço para a concessionária CCR MS Via, voltaram a bloquear trecho da rodovia BR-163, em São Gabriel do Oeste, na manhã desta terça-feira (9). Manifestação que durou cerca de uma hora, bloqueou totalmente o fluxo de veículos no local.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o congestionamento na região foi pequeno, mas grupo de aproximadamente 30 pessoas realizavam a ação na altura do km 644 da rodovia.



Manifestantes exigiam a presença de autoridades responsáveis por acordos trabalhistas e desejam conversar sobre melhorias de emprego e pagamento de salários atrasados sem que haja parcelamento da dívida.



Na última sexta-feira (5), ex-funcionários da mesma empresa também bloquearam a rodovia. O protesto foi motivado pela demissão dos trabalhadores e o grupo exigia pagamento completo de salários atrasados, pois também eram contrários ao parcelamento da dívida em dez vezes, como foi proposto pela empresa.