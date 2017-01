Funcionário da CCR morre atropelado por carreta na rodovia

Tá na Mídia Naviraí O motorista não havia ingerido bebida alcoólica

O funcionário da empresa CCR MSVia, Rodrigo Santos Novais, de 26 anos, morreu ao ser atingido por uma carreta. O homem trabalhava na BR-163 com uma roçadeira. O caso aconteceu na quinta-feira (5), perto da cidade de Naviraí.



De acordo com informações do site Tá na Mídia Naviraí, a carreta carregava máquinas e uma parte estava fora, foi quando atingiu a cabeça do funcionário no local.



O motorista não havia ingerido bebida alcoólica. Ele foi encaminhado à delegacia do município e o corpo do trabalhador foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).