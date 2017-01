Forte colisão mata criança de 4 anos na Capital

Reprodução/TV Morena Acidente aconteceu na noite de ontem (11)

Criança de 4 anos morreu em uma grave colisão entre dois veículos na noite de quarta-feira (11), na continuação da Avenida Ernesto Geisel, no bairro Octávio Pécora, em Campo Grande. A mãe da vítima fatal, que dirigia o veículo ocupado pelos dois, ficou ferida.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 19h55, e no momento da chegada da equipe ao local, a criança estava deitada no banco traseiro do veículo com ferimentos na cabeça e inconsciente. A vítima apresentava ferimento no crânio.



Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionada e junto com bombeiros, realizaram procedimentos de massagem cardíaca por cerca de 1 hora na vítima, mas não conseguiram reanima-la.



Motorista do automóvel foi socorrida e levada em estado grave para Santa Casa de Campo Grande.