Filho de vice-prefeito morre em acidente

Jornal da Nova O motociclista morreu no local

O filho do vice-prefeito de Taquarussu, morreu em acidente entre motocicleta e carro. Jhony Lima Costa, 27 anos, pilotava uma moto quando bateu na traseira de um carro. O acidente aconteceu na noite de sábado (11), na MS-473.



Com o impacto ele foi arremessado para fora da pista. De acordo com o Jornal da Nova, os dois seguiam para Nova Andradina. O condutor do veículo, de 42 anos, perdeu o controle da direção, capotou o veículo e teve ferimentos leves.



Foram acionadas a Polícia Civil e a equipe de Perícia Criminal. O motorista foi encaminhado para o Hospital Regional por uma equipe do corpo de Bombeiros de Nova Andradina.