Engenheiro agrônomo morre em acidente

Arquivo Pessoal O engenheiro morreu aos 65 anos

O engenheiro agrônomo Flamarion Mancini de Freitas, de 65 anos, morreu em acidente de trânsito ocorrido na noite de terça-feira (22), na MS-320, em Paraíso das Águas. O Jipe que ele estava capotou à margem da rodovia.

De acordo com informações do Patrulha News, a polícia militar do município de Inocência recebeu informações sobre o acidente e que dentro do veículo havia um homem.

Militares foram ao local e encontraram Flamarion já em óbito. Segundo avaliação inicial, o Jipe teria capotado devido a um buraco na rodovia.

O sepultamento do Engenheiro agrônomo foi ontem à tarde.