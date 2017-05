Embriagado, motorista desrespeita sinalização e provoca acidente na Afonso Pena

Tamanho do texto

Com visíveis sinais de embriaguez, Jean Mendes de Arruda, 22 anos, foi preso em flagrante após furar o sinal vermelho e provocar acidente com três vitimas. O fato aconteceu por volta das 23h30 de ontem (30) na Avenida Afonso Pena, região central da Capital.

Conforme consta no boletim de ocorrência, Jean conduzia um GM Kaddet pela Avenida Afonso Pena e ainda tinha como ocupantes duas jovens, quando avançou o sinal vermelho no cruzamento com a Rua Cacildo Arantes e bateu na lateral de uma camionete Toyota Hilux .

As duas jovens que estavam a bordo do Kaddet e uma que estava na Hilux ficaram feridas e foram encaminhadas para a Santa Casa. O estado de saúde delas não foi informado.

Os condutores dos veículos não tiveram ferimentos e foram submetidos ao teste do bafômetro, apenas o resultado de Jean foi positivo de 0,79 miligramas de álcool por litro de sangue. O mesmo foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia e vai responder por dirigir sob efeito de álcool.