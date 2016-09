Duster fura sinal vermelho na Av. Zahran e bate em palio que atravessava na preferencial

Acidente envolvendo um Palio prata e um Renault Duster parou o trânsito na Av. Zahran sentido TV Morena, por volta das 15h, deste domingo (04), aproximadamente por 40 minutos.

Juliana Brum Motorista saí pela janela do carro

Segundo pedestres a Duster verde oliva atravessou o sinal vermelho quando subia a avenida Zahran e bateu na lateral do palio que vinha da Ruy Barbosa, capotando e parando com as rodas laterais para cima.

Segundo o motorista do Palio prata, Nivaldo Brandão, 50 anos, secretário escolar, ele estava vindo da casa de uma amiga que está com câncer e ele havia ido visita-la, quando estava na Ruy Barbosa e ao atravessar no sinal verde com cruzamento com a Av. Zahran se assustou e tentou tirar o carro, mas já era tarde demais quando percebeu que a Duster não iria parar.

Juliana Brum Acidente paralisa avenida Zahran por mais de 40 minutos

“Ela vinha correndo e me assustei quando percebi que ela havia furado o sinal da Zahran, Ainda sim pegou na lateral do meu carro porque consegui desviar um pouco, mas o carro dela capotou na pista” relatou Brandão.

A motorista do Renalt Duster não quis falar com imprensa e segundo pedestres ela saiu por cima da porta do motorista, porque com o impacto as portas foram amassadas e o carro virou com as duas rodas lateriais para cima.Nenhum dos dois motoristas se machucaram e estavam sozinhos no momento do acidente.

Bombeiros estavam no local e logo após a PM (Policia Militar) chegou para controlar o trânsito que foi interrompido neste trecho.