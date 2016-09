Durante ronda, policiais identificam acidente envolvendo motociclista sem CNH

Na noite desta sexta-feira (9) policiais civis realizavam ronda pela rua Santa Lúcia no sentido bairro/centro e ao chegar na rua Johan Gill encontraram um acidente de trânsito. O caso aconteceu em Nova Andradina.



Segundo informações do registro policial, por volta das 19h, os agentes pararam para prestar atendimento e averiguaram que um dos envolvidos no acidente, um motociclista, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



A vítima do acidente foi encaminhada para o Hospital Regional para receber atendimento móvel. E Depois de checagem os policiais constataram que a motocicleta envolvida no acidente se tratava de veículo de furto.



O caso foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Nova Andradina como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.