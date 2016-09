Dourados recebe radares em três pontos de grande fluxo de veículos

Três pontos da Avenida Marcelino Pires receberão em até 30 dias radares com limite de velocidade de 50km/h em Dourados, como forma de reduzir o número de acidentes conforme estudo feito pelo Detran por solicitação da Agência de Transporte e Trânsito (Agetran).





Os locais que irão receber os radares são nos cruzamentos com a rua José de Alencar, Hayel Bon Faker e também a avenida Presidente Vargas. As punições para quem não respeitar variam de acordo com as infrações cometidas e vão de R$ 85,13 a R$ 574,62 e o infrator pode ter ainda a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) recolhida pelo Detran.



O limite de velocidade permitido na via é de 50 km/h e pela lei 11.334/2006 a quantia excedida até 20% da velocidade cabe infração média a penalidade de R$ 85,13, além de 4 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).



Quando o volume for entre 20% e 50% da velocidade cabe infração grave, implicando em multa de R$127,69 e perda de cinco pontos. Nos casos acima de 50% a infração é gravíssima, multa de R$574,62 e 7 pontos na carteira de habilitação.



Já os que furarem o sinal vermelho será considerado infração gravíssima, com multa de R$ 191,54 e ainda a perda de 7 pontos na carteira.