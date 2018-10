Dirigindo carro sem adaptação, deficiente atropela duas adolescentes

Reprodução Motorista dirigia carro sem qualquer adaptação e veículo só parou após destruir muro de residência

Um homem com uma das pernas amputadas atropelou duas adolescentes que estavam sentadas em frente de casa no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande, no fim da tarde deste domingo (30). De acordo com informações, Leonir dos Santos Lenes, de 40 anos, dirigia um veículo sem adaptação para deficientes físicos e possuía sinais de embriaguez.

Populares contam que Leonir dirigia no sentido centro/bairro quando perdeu o controle da direção e bateu em outro carro que estava estacionado no local. Com a colisão, o veículo foi desviado e acabou atropelando as duas jovens e ainda derrubado o muro da casa onde eles estavam. As vítimas tiveram fratura exposta e foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros à Santa Casa da capital em estado grave.

Após o acidente, diante da inconformação dos populares, o motorista acabou sendo linchado pelos moradores vizinhos e também precisou ser socorrido. As autoridades devem realizar exames para saber do estado de Leonir no momento do acidente.