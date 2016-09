Decisão suspende aplicação de multa pela Lei do Farol Baixo

Tamanho do texto

A Lei do Farol Baixo foi suspensa após liminar entregue a Advocacia-Geral da União nesta sexta-feira (2) conforme nota enviada pelo Ministério das Cidades e o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Agora o pedido será entregue ao Tribunal Regional Federal da 1ª região.





José Cruz/Agência Brasil Lei do Farol baixo é suspensa após determinação judicial

A lei obriga aos condutores que acendam o farol do veículo durante o dia em rodovias como forma de segurança contra acidentes nas rodovias, estradas e ruas de todo o país.



Até que a liminar seja concluída os condutores não poderão ser punidos pela falta de sinalização conforme decisão do juiz da 20ª Vara Federal em Brasília, Renato Borelli.



A decisão da liminar será divulgada nos próximos dias assim como a discussão em relação a aplicação de multa para os veículos que desrespeitaram a lei no dias de atuação da mesma.