Criança de 3 anos morre em capotagem após condutor perder controle de veículo

Edição MS Carro capotou após condutor perder controle em estrada

Criança de 3 anos morreu após capotagem de um carro na estrada municipal Dionísio da Costa, no município de Costa Rica, norte de Mato Grosso do Sul. Acidente aconteceu na tarde de domingo (30) após o condutor perder a direção do veículo.



Segundo o site Edição MS, outras quatro pessoas viajam no automóvel e todas foram arremessadas para fora do veículo após capotagem. A mãe do menino, de 27 anos, relatou ter visto o momento em que a criança bateu com a cabeça em uma pedra. Vítima chegou a ser socorrido por populares e levada até uma ambulância do Corpo de Bombeiros, mas o mesmo já estava tendo uma parada cardiorrespiratória.



Procedimentos foram realizados para tentar reanimar o menino, mas ele não resistiu. Apesar da gravidade do acidente, os demais ocupantes do veículo sofreram apenas ferimentos leves. Sobreviventes foram encaminhados ao Hospital Municipal de Costa Rica, com cortes e suspeita de fraturas.



Uma menina de apenas 1 ano e seis meses saiu ilesa. Estrada onde carro capotou dá acesso ao Parque da Lage.