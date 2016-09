Criança atropelada por veículo na Capital morre na Santa Casa

Uma criança de 3 anos, que foi atropelada na manhã desta segunda-feira (12) a rua Vaz de Caminha, no Jardim Noroeste, bairro de Campo Grande morreu no final da noite na Santa Casa por não resistir aos ferimentos.



Segundo o site Dourados News, a menina seguiu a mãe que saiu para comprar frutas em uma banca próxima a residência, no entanto a menina acabou sendo atropelada por um veículo VW Gol de cor branca ao atravessar a rua.



O autor do atropelamento não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e foi então encaminhado para a delegacia para prestar depoimento do ocorrido.



A vítima foi encaminhada em estado grave para o hospital com suspeita de Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) e por volta das 23h não resistiu e morreu no hospital.