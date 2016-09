Condutor que passar pela BR-163 de carro gastará R$ 55,40

Divulgação/Assessoria Preço de pedágio sofre aumento

Quem cruzar a BR-163 de carro passam a pagar o valor de R$ 55,40 em pedágio. O valor é calculado com base na nova tabela de preços do serviço em Mato Grosso do Sul anunciada no Diário Oficial da União diante de autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), na terça-feira (13).



De acordo com informações do Dourados News, o valor passa de R$ 4,70 para R$ 4,60 na praça P1, em Mundo Novo; de R$ 6,40 para R$ 6,50 na P2, em Itaquiraí/Naviraí; na P3, em Caarapó, a tarifa continuará a mesma, R$ 6,50; de R$ 6,50 para R$ 6,60 na P4, em Rio Brilhante; de R$ 7,20 para R$ 7,40 na P5, em Campo Grande; o valor na praça de pedágio P6, em Bandeirantes/Rochedo/Jaguari, mantém-se em R$ 5,60; na P7, em São Gabriel do Oeste/Camapuã, a tarifa também será mantida em R$ 5,50; de R$ 7,20 para R$ 7,30 na P8, em Rio Verde de Mato Grosso; e na P9, em Pedro Gomes/ Sonora, o preço também será mantido em R$ 5,40.





O trajeto para quem corta o território sul-mato-grossense com caminhão de seis eixos passa a custar R$ 332,40, sendo anteriormente o total de R$ 330. Para os veículos maiores o "impacto" no bolso é mais significativo.



Na categoria de nove eixos o valor para o percurso ficará no total de R$ 498.60. As mudanças implicaram em aumento para oito categorias, conforme a tabela divulgada pela ANTT. A BR-163 conta com 847,2 quilômetros de extensão e foi concedida para iniciativa privada com o objetivo de exploração da infraestrutura pelo período de 30 anos. A concessão iniciou em 11 de abril de 2014.