Condutor embriagado capota veículo e mulher morre na BR-158

Maria Conceição Dias, de 50 anos, morreu após o veículo em que viajava capotar na rodovia BR-158, próximo a Paranaíba, região nordeste de Mato Grosso do Sul, na tarde de domingo (08). Segundo informações policiais, o condutor do automóvel, marido da vítima, estava embriagado e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



Ainda de acordo com registro policial, o acidente aconteceu por volta das 13h30, na altura do quilômetro 43 da rodovia. O veículo com placas de Cassilândia (MS) ficou capotado às margens da BR e o corpo da vítima encontrado do lado de fora do carro, sobre a grama.



Marido de Maria Conceição sofreu escoriações no braço direito e precisou ser atendido e encaminhado a Santa Casa do município por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Após o atendimento, o condutor foi apresentado na delegacia de Paranaíba para prestar esclarecimentos, onde foi realizado teste do bafômetro e constado a presença de 0,88 mg/l de álcool em seu organismo.



Caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na 1º Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba.