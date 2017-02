Condutor dorme ao volante e caminhão cai em valeta na BR-163

Alisson Silva/Edição de Notícias Condutor dormiu ao volante

Caminhão caiu em uma valeta na BR-163 após o condutor dormir ao volante e perder o controle do veículo. Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (16), próximo do município de Coxim, no norte de Mato Grosso do Sul.



Apesar do susto, o motorista da Mercedez Bens 2428, com placas de Mandirituba (PR), não se feriu. Segundo o site Edição de Notícias, o condutor seguia de Campo Grande rumo à Rondonópolis, Mato Grosso.



Veículo estava abastecido com tomates e a carga se espalhou às margens da rodovia. Equipe da CCR MSVia, concessionária responsável pela BR-163, esteve no local para que as devidas medidas pudessem ser tomadas.